Замороженные овощи могут быть полезнее свежих

Для соблюдения диет и режимов питания, способствующих похудению, замороженные овощи полезнее свежих, выяснили ученые из Университета Сиднея. Оказалось, что замороженные овощи иногда содержат больше питательных веществ.

При современных методах заморозки овощи сохраняют практически все свои положительные свойства. От момента сбора урожая до заморозки проходит очень мало времени — это в интересах производителя. Иначе продукт потеряет внешний вид и даже при заморозке будет видно, что он испорчен.

В замороженных овощах иногда содержится больше витаминов и антиоксидантов, в том числе и противораковых, чем в свежих продуктах.

Использование замороженных овощей лучше помогает людям выдерживать здоровым режим питания, - прежде всего потому, что их проще использовать.

Свежие овощи не всегда могут быть доступны, поэтому замороженные являются отличной альтернативой.

Совет: не стоит солить овощи в начале приготовления — они быстрее потеряют полезные вещества. Лучше воспользоваться солью ближе к концу готовки.