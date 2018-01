Самые необычные способы лечения рака назвали медики

Сингапурские ученые выяснили, что йогурт, изготовленный из брокколи, может спасти организм от рака кишечника. «Аргументы недели» вспомнили, какие нестандартные способы лечения онкологических заболеваний специалисты предлагали ранее.

Сперматозоиды и бактерии как доставщики лекарств

В конце прошлого года в научной прессе было опубликовано исследование медиков из Германии, которые разработали методику лечения рака матки с помощью сперматозоидов. Последние было предложено использовать в качестве «транспортного средства» для доставки противоопухолевого препарата доксорубицин.

В ходе проведенных специалистами экспериментов сперматозоиды, снабженные магнитными микромоторами, прикреплялись к раковой ткани, после чего в нее начинало проникать лекарство. Таким способом удалось уничтожить 87% злокачественных клеток, пишет журнал ACS Nano.









Сотрудники расположенного в США Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в борьбе с онкологией взяли в союзники бактерии Listeria. Они, так же как и сперматозоиды, по воле ученых стали курьерами.

Данный метод оказался особенно действенным против метастазов, говорится в материале, появившемся на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences. Во время исследований заряженные радиоизотопами бактерии избавили подопытных мышей от метастазов рака поджелудочной железы.









Лечение ядами и лекарственными травами

Некоторое время назад официальная медицина признала, что применение некоторых ядов и лекарственных трав из арсенала народных целителей может быть эффективным при лечении многих видов рака. При этом специалисты подчеркнули, что для достижения положительных результатов такого рода терапию обязательно необходимо сочетать с традиционными методами.

Кроме того, нужно проявлять особую осторожность с использованием ядовитых растений. Заниматься этим, не посоветовавшись предварительно с врачом, категорически не рекомендуется, предупреждает сайт wherewoman.ru.









Препарат двойного назначения

В ходе своих исследований специалисты из Соединенных Штатов выяснили, что один из препаратов, назначаемых людям, зараженным ВИЧ-инфекцией, способен помочь и пациентам с онкологией. Как оказалось, он эффективно подавляет раковые клетки и при этом имеет низкую токсичность. После этого открытия американские медики стали активно применять препарат для лечения злокачественных опухолей.