Эксперты: частая необходимость в дневном сне является признаком болезни

Шведские медики считают, что часто возникающее желание поспать днем, несмотря на нормальный ночной отдых, может свидетельствовать о сбоях в организме и проблемах со здоровьем. Врачи дали подсказки, как высыпаться каждый день

Нормальным является сон продолжительностью в 7-8 часов. Большая продолжительность сна - это уже отклонение от нормы. Это связано с истощением организма, депрессионным состоянием или избыточным весом.

Ученые также отмечают, что мозгу для бодрствования необходим свет, но зимой или поздней осенью, непродолжительность светового времени суток негативно влияет на биологические часы людей, передает ТАСС. В этот период специалисты рекомендуют совершать путешествия в теплые края или в северные страны, где много снега.

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