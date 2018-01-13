Какие анализы необходимо сдавать раз в год

Все мы устроены одинаково: пока ничего не болит, к врачу никто не идёт. Но есть ситуации, когда дожидаться явных симптомов болезни смертельно опасно. Лучший способ избежать серьезного лечения — регулярные обследования.

Чтобы контролировать собственное здоровье, специалисты советуют каждый год сдавать анализы.

Общий анализ крови - самый доступный и наиболее распространенный анализ, без которого не обходится диагностика. По таким показателям как гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и СОЭ можно определить наличие инфекции, скрытых внутренних кровотечений, анемии и других заболеваний.

Общеклинический анализ мочи. Это основное исследование для оценки состояния мочеполовой системы. Такой анализ позволяет выявить цистит, уретрит, пиелонефрит, а также ранние признаки диабета.

Биохимический анализ крови. Определяются печеночные ферменты, глюкоза, общий белок крови, холестерин, креатинин и другие. По результатам врач может оценить работу почек и печени и определить скорость обмена веществ.

Анализ крови на гликированный гемоглобин нужен для оценки уровня сахара в крови и его колебания за последние 4-6 недель.

Анализ крови на ВИЧ, гепатит В и сифилис.

Анализ крови на гормоны щитовидной железы. Для исследования забирают кровь из вены и определяют уровни свободного тироксина и тиреотропного гормона. Проводить такой анализ ежегодно рекомендовано людям после тридцати лет.

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