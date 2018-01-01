Врачи дали подсказки, как высыпаться каждый день

В современном мире мало кто из нас может позволить себе здоровый, полноценный сон. Кто-то страдает от бессонницы, кто-то от постоянного недосыпания. Это крайне негативно сказывается на нашем самочувствии.

По словам сомнолога, доктора медицинских наук из Университета Сиднея Кармелы Харрингтон, главная ошибка тех, кто сталкивается с подобной проблемой — отсутствие постоянного режима. Важно вставать и ложиться примерно в одно и то же время, иначе качество сна будет гораздо хуже, передает The Daily Mail.

Несколько простых советов для быстрого засыпания: горячая ванна, легкий ужин, хорошая книга вместо просмотра телевизора. И никаких тяжелых физических упражнений в течение пяти часов до сна.