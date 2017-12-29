Ученые выяснили, что наш организм имеет «регистратор лишнего веса»

В человеческий организм встроены внутренние весы. Мозг подсознательно говорит нам сократить употребление калорий, когда мы начинаем прибавлять в весе. Ученые Гетеборгского университета свои выводы подтвердили опытами на мышах.

Как объясняют специалисты, организм сигнализирует мозговым клеткам о лишних «накоплениях» жировых веществ. Соответственно с этим природа сама регулирует вес человека, сокращая потребность в потреблении пищи. Лишний вес «регистрируется» в костных тканях организма, которые и подают сигнал об увеличении нагрузки на них, сообщает Вести.Ru.

Специалисты думают, что «внутренними весами» руководят остеоциты — клетки, находящиеся в костной ткани человека и позвоночных животных.

К сожалению, эти внутренние весы не работают в организме тех людей, которые слишком много времени сидят. Плохая новость для офисных работников и других людей, ведущих преимущественно сидячий образ жизни.

Если открытие будет подтверждено, то это станет первым новым механизмом регулирования жира, обнаруженным за последние два десятилетия.

Ранее специалисты провели масштабные исследования и сообщили, что люди с избыточным весом в большей степени считают себя счастливыми, несмотря на высокую вероятность таких заболеваний, как рак, диабет и нарушение работы сердца.