Ученые рассказали, как грамотно опохмеляться

Профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Алексей Буеверов рассказал, как человеку следует поступить, если утром после употребления алкоголя он чувствует похмелье.

Как рассказал профессор, перебравшим с алкоголем в новогодние праздники людям можно опохмелиться, выпив 50-70 граммов напитка, по крепости примерно совпадающего с тем, из-за которого похмелье возникло.

Также помогают быстрее освободиться от остатков спиртного в организме цитрусовые, - лучше не в виде сока, а в виде необработанных плодов. Если же общая слабость и головная боль долго не проходят, специалисты рекомендуют выпить аспирин. А вот от таблеток, содержащих парацетамол, рекомендуется отказаться. Дело в том, что алкоголь стимулирует ферменты, провоцирующие процесс его разложения в печени, сообщает РИА Новости.

Также предлагается съесть на завтрак овсяную кашу или рис и, по необходимости, принять активированный уголь.