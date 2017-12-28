Что советуют есть диетологи для улучшения сексуальной жизни

Нервное напряжение, усталость и сезонные заболевания негативно сказываются на сексуальной активности. Диетолог из Великобритании Сара Флор рассказала о продуктах, которые помогут повысить либидо. Медики не рекомендуют запивать еду холодными напитками

Всем желающим наладить свою личную жизнь Флор советует есть жирную рыбу, орехи и яйца. При этом стоит отказаться от сахара, так как его частое употребление приводит к набору лишнего веса, что плохо сказывается на сексуальности.

На настроение может повлиять мясо птицы и чеснок, последний рекомендуется употреблять в пищу на протяжении месяца для пущего эффекта, сообщает Daily Mail.

Улучшить кровоток можно с помощью семян тыквы, шпината, ягод.

Позитивное воздействие на любовном фронте окажут также авокадо, устрицы, темный шоколад, арбуз и острый перец.