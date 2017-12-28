Что советуют есть диетологи для улучшения сексуальной жизни
28 декабря 2017, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]
Нервное напряжение, усталость и сезонные заболевания негативно сказываются на сексуальной активности. Диетолог из Великобритании Сара Флор рассказала о продуктах, которые помогут повысить либидо.
Всем желающим наладить свою личную жизнь Флор советует есть жирную рыбу, орехи и яйца. При этом стоит отказаться от сахара, так как его частое употребление приводит к набору лишнего веса, что плохо сказывается на сексуальности.
На настроение может повлиять мясо птицы и чеснок, последний рекомендуется употреблять в пищу на протяжении месяца для пущего эффекта, сообщает Daily Mail.
Улучшить кровоток можно с помощью семян тыквы, шпината, ягод.
Позитивное воздействие на любовном фронте окажут также авокадо, устрицы, темный шоколад, арбуз и острый перец.