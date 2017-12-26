Яблоко поможет проснуться лучше, чем кофе

Диетологи рассказали, почему нам лучше начать день с яблока, чем с чашки кофе. Употребление яблока является более полезным для здоровья и более эффективным методом проснуться.

Яблоко содержит фруктозу, углеводы и клетчатку которые, попадая в организм, превращаются в энергию, тем самым, буквально пробуждая каждую клетку организма и заставляя их работать.

Непременно съедайте в день по одному свежему или запеченному яблоку. За 7 яблочных дней вы отдохнете от кофеина, стенки сосудов укрепятся, а за счет выведения лишних солей активизируются обменные процессы в клетках.