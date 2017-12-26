Семейный обед воспитывает лучше, чем школа

Хотите, чтобы ваш ребенок вырос умным, общительным и здоровым? Заведите в своем доме традицию семейных обедов или ужинов. Причем, желательно устраивать их по меньшей мере три раза в неделю.

Канадские ученые провели масштабное исследование, на протяжении нескольких лет наблюдая за семьями с разными традициями. И получили удивительный результат. В тех домах, где традиционны совместные семейные трапезы, дети к десяти годам демонстрировали лучшее здоровье, физическое и интеллектуальное развитие. Кроме того, оказалось, что они имеют гораздо меньше проблем в общении и менее склонны к полноте, чем их сверстники, привыкшие есть в одиночестве.

Один из авторов исследования Линда Пагани из Монреальского университета считает такие результаты закономерными: семейные обеды способствуют регулярному общению старших и младших членов семьи, а это всегда — во благо ребенку. Плюс ко всему во время семейных трапез у детей меньше шансов наесться чипсов и другой вредной еды.