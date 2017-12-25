Учеными названы преимущества лишнего веса

Специалисты провели масштабные исследования и сообщили, что люди с избыточным весом в большей степени считают себя счастливыми, несмотря на высокую вероятность таких заболеваний, как рак, диабет и нарушение работы сердца.

Были исследованы сведения о фенотипе и генотипе 500 тысяч мужчин и женщин в возрасте 40-70 лет. Они участвовали в научном эксперименте с 2007 года. В результате была определена связь между массой тела и физическим и психическим здоровьем.

Толстяки оказались более спокойными, сообщает The Independent. Люди с избыточным весом получают достаточно питательных веществ и витаминов, чтобы быть устойчивее к жизненным проблемам и стрессам, чем те, у кого вес в норме или недостаточен.

Однако минусы излишнего веса, по мнению специалистов, многократно перевешивают те совсем немногие плюсы, о которых говорилось выше. Здоровый и спортивный образ жизни приносит радость и долголетие.