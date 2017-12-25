Медики не рекомендуют запивать еду холодными напитками

Крайне вредно запивать еду чем-то холодным, будь то вода, или другие напитки со льдом. Подобная привычка, по словам специалистов по здоровому питанию, приводит к серьезным нарушениям в пищеварительной системе организма. Названы продукты, которые нельзя класть в холодильник

Ученые выяснили, что холодная жидкость быстрее проходит через желудок, чем еда. Поэтому пища совсем не переваривается и с водой покидает желудок. Вот почему нельзя запивать еду, по крайней мере холодными напитками. Кроме того, если запивать холодными напитками жирную пищу, то можно заработать панкреатит.

Лучший вариант напитка, которым можно запивать еду – теплая вода, также с пищей неплохо сочетаются кисломолочные напитки (их, кстати, тоже принято считать едой), травяные чаи и компоты. Также, в некоторых случаях, неплохо подходит сухое вино, особенно после праздничного застолья, богатого жирной и пряной пищей.

Ранее сообщалось, что составлен список продуктов, которые надо обязательно включать в зимний рацион. Нижеперечисленные продукты помогут организму сохранить высокий уровень иммунитета и хорошее настроение.