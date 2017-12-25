2018 год РМК объявила Годом безопасного производства

РМК направит свои усилия на профилактику профессиональных заболеваний и использование средств индивидуальной защиты. На корпоративной конференции компания «3М Россия» как разработчик решений в данной сфере представила итоги аудита всех подразделений РМК и подписала Соглашение о сотрудничестве.



Следующий год РМК проведет под эгидой программы профилактики профзаболеваний и производственного травматизма.

- Аудит показал хорошие результаты: предприятия группы РМК обеспечены всеми необходимыми качественными средствами индивидуальной защиты, - отметил региональный представитель ЗАО «3М Россия» по работе с клиентами Дмитрий Журавлев. – Однако важно, чтобы и сами специалисты понимали важность использования СИЗ.

Вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар отметила, что на всех предприятиях группы действует системный подход, который обеспечивает безопасность экологии, людей, а также машин и механизмов. Однако нет предела совершенству, и следующий год пройдет под знаменем ораны труда и промбезопасности.

- Мы намерены повысить сознательность сотрудников в части безопасного поведения на рабочих местах и способствовать общему росту производственной культуры, - сказала Наталия Гончар.