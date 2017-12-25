Простая вещь, которая делает нас умнее

Всего 10 минут физической активности достаточно, чтобы наш мозг заработал гораздо эффективнее. К такому выводу пришли учёные из Западного университета в Онтарио.

О том, что физическая активность и психическое развитие тесно связаны, известно давно. Причём, эта взаимосвязь прослеживается на протяжении всей жизни человека. Так, активные дети успевают в школе лучше, чем их неповоротливые сверстники. А у пожилых людей, которые много двигаются, гораздо дольше сохраняются когнитивные функции.

Канадские же учёные, изучая роль двигательной активности в сохранении здоровья мозга, поставили себе цель определить, какая минимальная нагрузка может оказаться эффективной. Оказалось: всего 10 минут! Участники исследования были поделены на две группы. Одной было предложено почитать в течение 10 минут журнал, другой — позаниматься в это время на велотренажёре или побегать трусцой. После этого были тщательно исследованы реакции мозга на различные раздражители с помощью специального теста. Те, кто провёл активную десятиминутку, давали гораздо более точные ответы, а их реакции были значительно — до 14% - быстрее.

Профессор Мэтью Хит, под руководством которого проводилось исследование советует: «Если вам предстоит экзамен, собеседование или какое-то другое мероприятие, требующее мобилизации умственных способностей, потратьте перед ним 10 минут на физкультуру. Ваш мозг поблагодарит вас за это, а вы будете приятно удивлены результатом».