Эксперты дают советы, как выбирать красную икру
24 декабря 2017, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]
Сложно представить себе классическое новогоднее застолье без этого деликатеса. Но не все знают, как выбрать красную икру, чтобы традиционный символ Нового года не подвел.
Покупая икру, обращайте внимание на дату производства. Хорошая икра, скорее всего, будет произведена в те месяцы, когда рыба семейства лососевых идет на нерест. Продолжается этот процесс всего несколько месяцев в зависимости от вида рыбы – с середины мая по октябрь-декабрь.
Выбирая икру в стеклянной банке или на развес, вы можете рассмотреть ее до покупки. Если лососевая икра слишком темная для своего вида, то, скорее всего, она была взята из несвежей рыбы. Бледные икринки – признак их перезрелости. Икринки первого сорта должны быть целые, одинакового цвета и размера и неслипшиеся. Отметим, что развесную икру можно покупать только в сентябре или октябре, пока она свежая.
Если баночка непрозрачная, при встряхивании содержимое не должно булькать — икру укладывают плотно, без жидкости. Выбитые цифры на жестяной заводской банке с икрой должны быть выпуклыми, а не вдавленными, сообщается на сайте "Роскачества". Проверяйте состав: пищевая добавка уротропин (E239) запрещена в России с 2010 года, поэтому ее не должно быть в составе икры.