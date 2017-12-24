Названы продукты, которые нельзя класть в холодильник

Еще немного - и начнется веселая череда новогодних праздников и богатых застолий, к которым нужно как следует подготовиться и закупить необходимый провиант. Но не все продукты стоит убирать в холодильник. Эксперты назвали самые полезные продукты зимой

Далеко не всем продуктам низкая температура на пользу. Например, холод повреждает мембраны вдоль стенок помидоров, что делает их мягкими и менее вкусными. Храните их при оптимальной температуре + 21 С вдали от солнечного света.

При низкой температуре хлеб действительно дольше не покроется плесенью, однако в холодильнике буханка, особенно надрезанная, зачерствеет значительно быстрее, сообщает издание Good Housekeeping Institute.

Чрезмерный холод или тепло портят вкус меда и его текстуру. При низкой температуре он быстрее кристаллизуется. Натуральные свойства меда отлично сохраняются в темных стеклянных или эмалированных банках с герметичной крышкой. Их оставляют в сухом, затененном и прохладном (15-20 С) шкафу или кладовке.

Бананам в холодильнике не место, особенно, если они несозревшие. Холод, темнота и влажность сделают своё дело, и вместо того, чтобы сохранить их подольше, вы спровоцируете процесс гниения.

Никакой необходимости держать лук и чеснок в холодильнике нет.

Влажность выше 75% и температура менее 10 С могут быть губительны для шоколада. В холодильнике после вымораживания воды на шоколаде появляются кристаллики сахарозы – тот самый неприятный белесый налет. Держите свое лакомство в темном месте.

Дыня, арбуз, тыква и кабачок в цельном виде в холодильник лучше не класть. Согласно международным исследованиям, в этих бахчевых культурах при комнатной температуре сохраняется больше антиоксидантов.