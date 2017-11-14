Правильный мёд. Как определить, что вы покупаете качественный продукт

В сезон простуд мы чаще, чем когда-либо, вспоминаем о мёде. Лекарства вкуснее, наверное, не бывает. Но чтобы оно оказалось еще и действительно полезным, важно купить «правильный» мёд. Как быстро и надёжно отличить его от подделки?

Что можно сделать прямо на рынке? Первое – проверить мёд на вязкость. Если продукт натуральный, он будет тянуться за ложкой непрерывной нитью и ни в коем случае не капать. Второе – узнать, не разбавлен ли продукт водой. Для этого прихватите с собой салфетку или бумажный носовой платок. Поместите на бумагу каплю мёда. Если через минуту-две окажется, что салфетка в этом месте промокла насквозь – мёд некачественный. Еще один способ проверить натуральность – покатать капельку мёда подушечками пальцев. Настоящий мёд впитается в кожу, подделка – превратится в комочки.

Безошибочно можно проверить качество мёда с помощью хлеба или воды. Только эти манипуляции вам вряд ли будет позволено провести на рынке. Чёрствый хлеб при контакте с некачественным мёдом станет мягким. А вот натуральный, намазанный на ломтик хлеба ровным слоем, очень скоро сделает его твёрдым и не будет растекаться. Можно провести и тест с тёплой водой. Опустите в нее ложку мёда – натуральный продукт быстро растает, а некачественный свернется в комочки. Кстати, точно так же поведет он себя и в горячем молоке.