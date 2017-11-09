Глотать или жевать: Как правильно пить таблетки

Когда таблеток с аптечке становится всё больше, не мудрено запутаться,что, за чем и как принимать? Можно ли пить всё вместе и в какое лучше время?



Одно из главных успешных составляющих лечения - грамотно принимать лекарства. Прочитав все инструкции к ним не специалисту сложно разобраться в какой последовательности и в какое время их лучше принимать. Подобробнее о правильном приёме лекарств можно ознакомиться в материале А. Книжник на сайте иркутского интернет-журнала "Мои года".



