Пять способов улучшить память

Вы опять забыли поздравить приятеля с днём рождения. А поздним воскресным вечером вдруг вспомнили, что не ответили на пятничный e-mail шефа. Пора начинать принимать таблетки «для памяти»? Есть другие способы решить проблему.

Заставьте глаза «побегать». Простое упражнение для глаз способно на 10% улучшить вашу память. В следующий раз, когда появится необходимость запомнить важную дату или факт, найдите 30 секунд, чтобы быстро подвигать зрачками вправо-влево. Как ни странно, такая несложная манипуляция помогает активировать участки нашего мозга, ответственные за память.

Медитируйте! Следующее упражнение позволит «наладить» эпизодическую память. Найдите тихое местечко, установите таймер своего телефона на 12 минут, сядьте, выпрямив спину и скрестив ноги, закройте глаза. На каждый счет три делайте вдох, а затем полный выдох. Концентрируйтесь только на дыхании и не думайте ни о чём. Исследователи университета Пенсильвании уверяют: если выполнять это упражнение ежедневно в течение 8 недель, память значительно улучшится благодаря улучшению кровообращения заднего отдела мозга.

Ешьте цветную капусту! Люди, в ежедневный рацион которых входит полторы чашки крестоцветных овощей (брокколи, цветная и брюссельская капуста, кольраби, редис, кресс-салат), проходят тесты на память на 10 процентов лучше тех, кто не ест эти продукты. Дело – в антиоксидантах, которые предотвращают окислительные процессы в головном мозге.

Пейте кофе Чтобы там ни говорили о кофе, учёные Техасского университета в Далласе доказали: те, кто пьет не менее трёх чашек кофе ежедневно, на 30 процентов реже страдают потерей памяти в пожилом возрасте.

Общайтесь! У людей, имеющих широкий круг общения, темпы возрастного ухудшения памяти заметно (на 50 процентов) ниже, чем у «отшельников». Всякое общение предполагает навыки рассуждения, логического мышления, а значит, помогает защитить мозг от когнитивных нарушений.