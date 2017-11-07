Одеться по погоде: несколько правил для любителей осенних прогулок

Как одеться, выходя на улицу в промозглый осенний день? Так, чтобы не замёрзнуть, не промокнуть и не вспотеть?

Главный принцип одежды в холодную и ненастную погоду – многослойность. Это не значит, что вы должны нацепить на себя три хлопковых майки или столько же шерстяных свитеров. К слоям нужно подходить с умом. Тем более, что сегодня у нас огромный выбор одежды из современных технологичных тканей.

Лучший вариант для первого слоя – термобельё из полиэфирных тканей: лосины и футболка с длинным рукавом. Оно позволит сохранить тепло и отведёт лишнюю влагу, если вдруг вам станет жарко. Хлопок для этой цели не годится – если вы вспотеете, он тут же станет влажным. Средний слой – утеплит: выбираем одежду из флиса, шерсти или тёплой синтетики (акрила, например). Верхний слой защитит от ветра и влаги, в зависимости от того, что происходит на улице. Здесь оптимально подойдут мембранные курки и пуховики. Тот же принцип многослойности используйте, утепляя и другие части тела. Поверх шапки надевайте капюшон, а на перчатки в сильный мороз натяните рукавицы.

Две пары носков защитят ваши ноги от холода гораздо эффективнее, чем одна. Кстати, помните: узкая обувь мешает нормальному кровообращению. Поэтому в ней вы замёрзнете гораздо быстрее.