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Диспансеризация – ключ к успеху

2 ноября 2017, 14:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Диспансеризация – ключ к успеху

Челябинская область справедливо считается одной из самых экологически грязных территорий страны. Десятки промышленных предприятий, развития металлургия и атомная промышленность, выхлопы автотранспорта да еще и строительство Томинского ГОКа – все это влияет на демографическую ситуацию, особенно заметную в последние годы. Люди из региона стараются переезжать в более чистые области – Питер, Краснодарский край, в Крым или, скажем, Самарскую область.

Особенно народ пугает высокий уровень онкологических заболеваний на Южном Урале. Подавляющее большинство уверены, что это – проявления экологических проблем Челябинской области. И в самом деле, с 1950 года, когда впервые появилась статистика по онкозаболеваниям, количество заболевших раком значительно увеличилось – с 48 заболевших на 100 тысяч населения до нынешних 400. А число состоящих на учете у онкологов южноуральцев только за 20 лет выросло с 16 до почти 90 тысяч человек. Казалось бы, все ясно – вот они, безжалостные цифры. Но, как ни странно, не все так однозначно.

Как полагает главный онколог области профессор Андрей Важенин, возросшие цифры – это… хорошо, а не плохо. Прежде всего, потому что статистика 50-70-х годов прошлого столетия была во многом латентной: люди умирали от рака, который просто не был выявлен. Современная диагностика и уровень медицины Челябинской области позволяют бороться с этим страшным заболеванием уже на ранних стадиях.

К тому же количество выявленных заболеваний говорит о большей продолжительности жизни. Дело в том, что средний срок развития опухоли составляет 8-12 лет. За исключением редчайших случаев, в молодом возрасте рак в нашем регионе отсутствует. Поэтому в большинстве случаев болезнь диагоностируют у людей в возрасте. А при раннем обращении и удачном лечении жизнь пациента продлевается на десятки лет. Да и вообще, рак сам по себе не так страшен, как о нем принято думать.

- Конечно, в четвертой стадии развития, когда в организме пошли метастазы, лечить рак чрезвычайно сложно, - сказал на заседании «Большой редакции» академик РАН, заслуженный врач РФ Андрей Важенин. – Однако выявленный на ранних стадиях он успешно поддается лечению. Поэтому путь к успеху в борьбе с онкологическими заболеваниями лежит именно через раннюю диагностику.

Для этого сегодня медицина предлагает лишь один эффективный способ – регулярные медицинские осмотры, на которых в регионе выявляется 78 процентов случаев рака. Причем, на ранних стадиях, когда он победим. Но тут мы сталкиваемся с парадоксом: человек так боится этой болезни, что зачастую предпочитает о ней не знать вовсе! Наплевательское отношение к собственному здоровью приводит к тому, что люди обращаются к врачу, когда болезнь зашла уже слишком далеко.

Но онколог – не врач первого контакта. Чтобы разобраться в истории болезни, ему приходится ее тщательно изучить, на что уходит драгоценное время. К тому же фармацевтика еще не изобрела волшебную таблетку, с помощью которой можно сразу и навсегда покончить с заболеванием.

Лечение онкологических болезней - процесс коллективный. В нем помимо врача-онколога участвуют еще и врач общей практики, хирург, рентгенолог, химиотерапевт, а зачастую и пластический хирург и другие специалисты. Так что, чем раньше человек обратится к доктору, тем успешнее будет исход лечения.

Тем более что в Челябинской области накоплен богатый опыт в борьбе с раком. Только с 2010 года областной Центр онкологии и ядерной медицины накопил свыше 25 тысяч исследований этой болезни, что выдвинуло его в число лидеров по всей России. Постоянный обмен мнениями с коллегами в стране и за рубежом, непрерывное обучение, отсутствие «утечки мозгов» позволяют успешно внедрять самые передовые технологии и возвращать к полноценной жизни тысячи пациентов. Более того, на базе челябинского онкоцентра в последнее время начало создаваться такое направление, как медицинский туризм, когда в наши клиники за лечением обращаются граждане других государств – Казахстана, Киргизии, Украины. Был даже один пациент из США.

Кстати, утверждения о том, что за рубежом-де с раковыми опухолями борются лучше, - не более чем фейк. Челябинская область, например, по этому показателю входит в десятку лучших регионов России, в которой число заболевших онкологическим заболеванием в целом в два раза ниже, чем в «передовых» странах Европы, США или Японии. И есть все предпосылки для того, что наша страна может стать мировым лидером по борьбе с этим заболеванием.

Взять хотя бы челябинский Центр онкологии и ядерной медицины. Сегодня это – небольшое государство в рамках единого медицинского пространства региона. Хирургический корпус, отделения радиологии, нейтронной и протонной терапии, блок реанимации, только что сданная поликлиника. Челябинские онкологи давно занимаются прорывными направлениями, направленными в будущее. Кибернож, мощная лучевая терапия, протонная томография, возрождение гамма-пушек – вот лишь некоторые направления, которые ожидают областную онкологию в самое ближайшее время.

Челябинские врачи готовятся к битве с врагом. Но он пока еще по-прежнему грозен и силен. Особенно в крупных городах с развитой промышленностью – Челябинске, Златоусте, Коркино и Магнитогорске. А вот на юге области, скажем, уровень онкологических заболеваний традиционно очень низок. Стало быть, экология и промышленность все же влияют на заболевание.

- Гены рака и диабета живут в человеке с момента его рождения, - продолжает Андрей Владимирович. – И они могут не проявиться всю жизнь. А могут и проявиться. Как и откуда – у науки до сих пор нет четкого ответа. Может, митрополит Никодим знает. На активизацию канцерогенов влияет многое: промышленные выбросы, выхлопы транспорта, питание продуктами, содержащими гормоны и антибиотики, и многое другое. Все это – плата за цивилизацию, от которой человек в массе своей отказаться не может. Надо смотреть на вопрос философски: живя в мегаполисе, человек в чем-то выигрывает, но в чем-то проигрывает.

Но в любом случае помощь больному может оказать лишь профессиональное медицинское учреждение, а не расплодившиеся частные клиники, наживающиеся на людской беде. Главврач челябинского Центра онкологии допускает их существование, но – только на стадии диагностики. Бывают случаи, когда сам факт болезни полностью меняет жизнь человека. И не только психологически. У бизнесмена может рухнуть бизнес, у политика – карьера. И тут обращение к медикам вне общественной сферы – определенный выход. Тем более что при правильном лечении пациент зачастую может вернуться к привычной действительности.

Но лечение рака в частных клиниках представляется абсолютно недопустимым. Известны случаи, когда частник, играя на стрессе и фобиях пациента, без всякого стационара назначал курс химиотерапии. Без должного контроля и исследований болезнь только обострялась, начинались необратимые последствия. Больной в конце концов вынужден обращаться в государственную клинику, которая бесплатно, но за бюджетные средства начинала исправлять то, что натворил мошенник и шарлатан. И иногда уже слишком поздно…

В заключении встречи профессор Важенин напомнил главное.

- Профилактики рака не существует, это химера, - заключил Андрей Владимирович. – Вылечить болезнь можно, только диагностировав ее на ранних стадиях. Поэтому мой совет всем: не пренебрегайте ежегодной диспансеризацией и профосмотрами. Поверьте: ваша жизнь и здоровье дороже часа потраченного времени!

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ФСБ возбудила три уголовных дела по фактам диверсий в Крыму

ФСБ возбудила три уголовных дела по фактам диверсий в Крыму

Следственный отдел УФСБ Крыма возбудил три уголовных дела по фактам диверсии из-за повреждения газопроводов и ЛЭП. Лица, причастные к преступлению, пока не установлены, их поиск ведется.

//Экономика

Глава Кубани объявил войну помидорам из Турции, которые выдают за кубанские

Глава Кубани объявил войну помидорам из Турции, которые выдают за кубанские

В России с 1 ноября отменили ограничение на поставку томатов из Турции. Глава Кубани Вениамин Кондратьев допустил вероятность, что кто-то пожелает заработать, выдав турецкие томаты за кубанские.

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