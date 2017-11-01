Дышите глубже: как увлажнить воздух в доме

Сухой воздух в квартире с началом отопительного сезона пересушивает всё: нашу кожу, мебель, книги. Но надо ли бежать в магазин за увлажнителем? Вовсе не обязательно!



Чем ближе к зиме, тем суше в квартире воздух. Уровень влажности падает до 15 - 20 процентов, а оптимальным считается — от 40 до 60.

Недостаток влажности вредит не только деревянной мебели, растениям, музыкальным инструментам, но и нам самим. Воздух, в котором мало влаги, пересушивает слизистую и кожу, снижает иммунитет, способствует развитию гайморита и синусита. Особенно сухой воздух вреден маленьким детям.

Простейший способ уменьшить сухость – после приёма душа оставить дверь в ванную комнату открытой. Не сливайте сразу воду из ванны: дайте ей вначале остыть. Так вы увеличите количество пара. Это увлажнит воздух в доме.

Ещё один способ – постиранную одежду оставьте сушиться у радиатора отопления. Туда же вешайте мокрые махровые полотенца. Только следите, чтобы на постиранных вещах не оставалось моющих средств – иначе будетедышать не влажным воздухом, а химией.

Если у вас обычный, а не электрический чайник, вскипятите его и оставьте на медленном огне – чтобы пар испарялся дольше. Можно добавить в воду несколько капель эвкалипта, чайного дерева. Они убьют микробы, снизив риск заболевания гриппом и простудой.

Увлажнить воздух помогут расставленные в квартире ёмкости с водой, комнатные растения, требующие постоянного полива, аквариум.

Но не переусердствуйте: повышенная влажность — больше 70 процентов – так же плоха, как пересушенный воздух! Она чревата появлением плесени, которая может вызвать аллергию.