Пять способов одолеть осеннюю хандру

Осенняя хандра — это штука, которой редко кому удается избежать. Световой день стремительно сокращается, и вместе с ним убывают силы. Попробуем вернуться к жизни с помощью пяти нехитрых рецептов.

Гуляйте по утрам

Причина осенней хандры - нехватка солнечного света. Самый лучший способ компенсировать её — взять себе за правило короткие утренние прогулки: в светлое время, до 10 утра. Достаточно на 30 минут выйти в это время из дома или офиса и побыть на свежем воздухе. Даже в пасмурный день свет на улице в сотни раз ярче, чем в помещении.

Ложитесь спать в одно и то же время

По утрам вы просыпаетесь измученным и вам постоянно хочется спать? Причина та же — продолжительность темного времени суток увеличивается, организм усиленно вырабатывает гормон сна мелатонин, из-за чего днем постоянно хочется спать, в ущерб сну ночному. Смена режима сна, кофе для бодрости днём и алкоголь «для засыпания» вечером — плохие помощники. Всё это только истощает организм, сбивая внутренние часы. Ложитесь спать и просыпайтесь всегда в одно и то же время — именно это придаст вам бодрости в осенние дни.

Налегайте на оранжевое

Если мелатонин наш организм генерирует осенью в увеличенных количествах, то выработка «гормона счастья» серотонина наоборот снижается. Стремление съесть что-нибудь вредно-углеводное растёт. Килограммы на весах прибавляются, и это ввергает нас в ещё большую депрессию. Противостоять искушению помогут оранжевые овощи — брюква, тыква, сладкий перец. Всё это источники витамина С, клетчатки, антиоксидантов и бета-каротина.

Наш организм производит серотонин из химического вещества триптофана, который содержится в молочных продуктах, рыбе, бананах, сушеных финиках, сое, миндале и арахисе.

Очень «показаны» для осенней диеты яблоки, груши и инжир.

Включите все эти продукты в свой привычный рацион.

Зажгите свечи

Счастливо пережить долгие осенние и зимние вечера помогут свечи. Не обязательно ароматизированные. Просто зажгите свечу и смотрите на её пламя минут 10, расслабьтесь. Это прекрасный антидепрессант, которые позволяет очень хорошо и быстро избавиться от «чёрных» мыслей.

Распланируйте летний отпуск

Многие из нас осенью испытывают то, что психологи окрестили «постпраздничным синдромом». Когда после летнего отдыха вы ощущаете не прилив новых сил, а чувство усталости, нежелание что-либо делать.

Начинайте планировать новый отпуск! Выбирайте место, куда поедете, смотрите отели, где вам захочется пожить, или домики в деревне. Планируйте маршруты. Психологи уверяют: одного этого достаточно, чтобы настроение улучшилось, а в жизни появилась цель и стимул ее достичь.