Перец и орехи уберегут от простуды

Сезон гриппа и простуд пришёл по расписанию. Кто-то начинает пить для профилактики ударные дозы иммунноукрепляющих препаратов, кто-то налегает на чеснок и цитрусовые. Между тем, уберечься от простуды можно, включив в ежедневный рацион вполне обычные продукты.

Ешьте больше яиц. Содержащийся в них белок (около 7 г на одно яйцо) – важный строительный материал для мышц и поддержания тела в тонусе. Помимо белка, в яйцах много различных витаминов и минералов. В частности, В6 и В12. Они помогают «быть в форме» нашей иммунной системе.

Много белка содержат и орехи. Кроме того, они богаты цинком и селением – эти минералы тоже работают на укрепление иммунитета. Очень много селения и в бразильском орехе (по этой части ему нет равных) а цинка – в японских каштанах.

Помогают предотвратить простуду и справиться с ней, если вы уже заболели, ударные дозы витамина С. Недаром при первых признаках недомогания обычно советуют пить побольше чая с лимоном или клюквой. Альтернативой этому рецепту может стать болгарский перец - витамина С в нём даже больше, чем в цитрусовых! Причём выбирать нужно только красные овощи: в оранжевых витамина С втрое меньше. Много его также в брокколи, салате-латуке, брюссельской капусте, шпинате.

Начинать есть все эти продукты полезно даже если вы уже простудились. Их употребление заметно сократит время болезни, облегчит ее симптомы.