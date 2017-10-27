Осторожно, пневмония. В Челябинске отправили на каникулы школу №15

На этой неделе досрочно были отправлены на каникулы ученики начальных классов, а со вчерашнего дня, 26 октября, не вышли на учебу все ученики. Школьников оставили дома из-за вспышки пневмонии.

Выяснилось, что заболевание уже выявили у семи детей. Шесть из них находятся в больнице, один ночует дома, но ежедневно приходит в больницу на процедуры (дневной стационар).

Пока о причинах вспышки заболевания ничего не известно, при этом болезнь проходит в легкой форме. Также неясна природа пневмонии — бактериальная или вирусная. Родители учеников отмечают, что паники нет.



Напомним, что на днях от пневмонии скончалась шестилетняя девочка из Еманжелинска. Она почувствовала себя плохо, и родители вызвали врачей. Однако от госпитализации они отказались.

Несколько часов спустя родители вызвали скорую помощь, но ребенка довезти до больницы уже не удалось. Девочка потеряла сознание уже на лестнице, пока спускалась в карету скорой помощи. Врачи сделали все возможное, но помочь ребенку уже не смогли.