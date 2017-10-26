Как добиться того, чтобы в квартире всегда был порядок?

О том, что наша квартира превратилась в склад ненужных вещей, мы иногда догадываемся только при переезде. Вот этот костюм последний раз надевался лет пять назад. А эту псевдо-гжельскую фигурку «хозяина» позапрошлого года Дракона так жалко было выбросить. Учимся избавляться от ненужного.

Возьмите себе за правило: каждый день избавляться от всего одной ненужной вещи. Подходите к делу системно, не распыляйтесь. Начните с чего-то одного, например, с забитого до отказа шкафа. Вы удивитесь, сколько ненужной одежды, к которой вы давно не притрагивались, там окажется. Не выбрасывайте хорошие вещи в мусорный контейнер — кому-то они вполне могут пригодиться. Поэтому аккуратно сложите их в полиэтиленовый пакет и оставьте рядом с мусоркой. Очень быстро они найдут нового хозяина.

Кстати, чистка шкафа поможет заметить тенденцию. Скорее всего окажется, что вы избавляетесь от большого количества одежды схожего фасона, однотипных вещей. Задумайтесь: а надо ли вам в следующий раз опять покупать такие же?

Приведя шкаф в порядок, переходите к другим зонам. Войдя во вкус, вы легко избавитесь от кучи ненужного хлама. Те, кто уже взял это правило на вооружение, уверяют, что в квартире после этого стало легче дышать.