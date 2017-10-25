Диабет под контролем

Шишки по телу от инъекций инсулина, исколотые пальчики на руках – все это заставляет страдать ребенка, больного диабетом ежеминутно. После того, как год назад Маше Приходкиной выдали инсулиновую помпу, тяжелое течение диабета у девочки удалось скорректировать. Но помпа не работает без расходных материалов. Медиахолдинг «Гранада Пресс» и «Русфонд» продолжают акцию помощи тяжелобольным детям Челябинской области.

Маша Приходкина, 4 года, сахарный диабет 1-го типа, требуются расходные материалы к инсулиновой помпе. 133 675 руб.

Мама, Ольга Приходкина, г. Снежинск, Челябинская область:



- «Болезнь у дочки обнаружили два года назад. Маша стала вялой, постоянно просила пить, живот у нее раздулся – педиатр решил, что это вирусная инфекция, прописал лекарства. Но дочке с каждым днем становилось хуже. Я вызвала скорую, Машу доставили в больницу, взяли анализы. Выяснилось, что у дочки высокий уровень сахара в крови – в три раза больше нормы. Мы с мужем не могли в это поверить! Местные врачи делали все возможное, но в нашем городе нет детского эндокринологического отделения. И Машу в тяжелом состоянии экстренно отправили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Там врачи подобрали дозировку инсулина, рекомендовали диету. Но диабет протекал тяжело. После выписки мы делали ребенку до восьми уколов инсулина в день, однако справиться со скачками сахара не получалось. Ситуация изменилась к лучшему год назад, после того как Маше установили инсулиновую помпу. Дочка стала спокойнее, у нее наладился сон, прошли шишки и синяки в местах уколов, она начала посещать детский сад. Но сейчас заканчиваются расходные материалы к помпе. Прекращать терапию нельзя – она стала настоящим спасением для Маши. Однако купить расходники мы не можем, у нас двое маленьких детей, живем на зарплату мужа. Прошу, помогите!»

Эндокринолог центральной медико-санитарной части ФМБА №15 Татьяна Кузнецова (г. Снежинск): «Маше необходимо продолжать помповую инсулинотерапию. Учитывая тяжелое течение диабета, это единственный способ компенсировать заболевание, предотвратить развитие осложнений».

Как помочь



1. Через банк

Прийти с реквизитами фонда в любой банк и сделать перевод. Внимание! Сбербанк не облагает переводы в Русфонд комиссией. В строчке «назначение платежа» обязательно укажите, какому ребенку вы конкретно хотите помочь. (Например: «Пожертвование на лечение Даши Можаевой. НДС не облагается). Если возникают сложности при платежах сообщите нам по тел. 89227498521.

2. Через банковскую карту

Зайдите на страничку Маши Приходкиной на сайте Русфонда https://www.rusfond.ru/letter/15/14725 , выберете раздел «как помочь» и отправьте деньги с банковской карты Visa MasterCard.

3. Другие способы

4. На челябинской страничке http://rusfond.ru/chelyabinsk вы найдете и другие способы перечисления пожертвований и сможете выбрать любой удобный для вас. Например, получить и распечатать счет для оплаты в любом платежном терминале, оплатить через Сбербанк Онлайн, через кошелек Rbk Money, WebMoney, через систему Яндекс. Деньги, «Contact», получить квитанцию для перечисления через Почту России.

Реквизиты

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Реквизиты рублевого счета

Благотворительный фонд «РУСФОНД»

ИНН 7743089883.

КПП 774301001.

Р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк», г. Москва.

К/с 30101810200000000700.

БИК 044525700.

Назначение платежа:

Организация лечения ________________ (фамилия и имя ребенка). НДС не облагается.

Если пожертвование безадресное, в назначении платежа укажите просто «Пожертвование. НДС не облагается».