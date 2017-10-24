Пауки в доме. Как избавиться от незваных гостей

Причин, по которым в вашем доме могут поселиться пауки, много. Излишняя влажность воздуха, например. Или вы не относитесь к фанатам чистоты. Тем не менее незваные гости вас раздражают. Попробуем избавиться от них.

Первое, что все-таки нужно сделать, - избавиться от паутины. Пропылесосьте углы и плинтусы. Не пропустите самые укромные места — под ванной и за унитазом. Намотайте на швабру влажную тряпку и на неё соберите паутину.

Затем переходите к борьбе непосредственно с пауками. Помните: они терпеть не могут резких запахов. Разведите в литре чистой воды 20 капель перечной мяты. Налейте раствор в пульверизатор. Обработайте все трещины, углы, плинтусы в доме (у порогов, под подоконниками, в полу). Мяту можно заменить на чайное дерево либо эвкалипт.

Еще один рецепт — разбавить полстакана девятипроцентного столового уксуса в таком же количестве воды и обработать места обитания пауков с помощью пульверизатора. Чтобы отпугнуть новых, налейте в крышки от бутылок чуть-чуть уксуса и расставьте их по углам комнаты. Естественно, этот способ нельзя применять, если в доме есть маленькие дети, животные.

Ещё вариант – разложить по периметру квартиры кусочки лимона, апельсина. Их сильный запах заставит пауков покинуть помещение.