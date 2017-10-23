Как удержать потерянный вес

Сражение за идеальную фигуру часто оказывается проигранным из-то того, что нам не удается удержать потерянный во время диеты вес. Остаться стройным, как утверждают диетологи, можно единственным способом — навсегда изменить свои пищевые привычки и перестать есть вредную пищу. Удержаться от соблазна поможет наш совет.

Перед тем как приступать к трапезе просто сфотографируйте то, что намереваетесь сейчас съесть. Учёные Висконсинского университета в Мэдисоне (США) провели эксперимент, предложив 43 его участникам фотографировать свою еду, прежде чем отправить ее в рот. Все тестируемые через несколько недель заметно постройнели. Как рассказали они сами, фотографирование заставляло их более внимательно отнестись к тому, что они собирались съесть, а затем отказываться от неполезного блюда в пользу более здорового. Результат — потерянные килограммы.