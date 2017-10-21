Новый тренд: пожилые люди ходят на свидания и следят за модой

В Европе пожилые люди все чаще считают, что именно в этом возрасте жизнь только начинается. Возникло даже целое движение, отрицающее объяснение каких-либо поступков и событий возрастом – антиэйджинг. В России пока ситуация иная. И все же есть шанс, что европейская мода чувствовать себя молодым независимо от количества прожитых лет скоро дойдет и до нас.

Что уж скрывать, многие из нас с усмешкой смотрят на тех, кто после выхода на пенсию продолжает носить короткие юбки, делать модные прически, ходить на свидания и уж тем более вступать в брак. Европейские пенсионеры категорически не согласны с такой дискриминацией. И им удалось изменить ситуацию. Модные дизайнеры теперь выпускают на подиум 50-летних моделей, создают весьма экстравагантные коллекции, которые особенно нравятся старшему поколению. Молодежь чаще всего предпочитает повседневный стиль, а вот пенсионеры могут позволить себе шикарные образы – у них и времени больше, и средств для себя. Также в Европе появились «университеты третьего возраста» - для пожилых людей это отличная площадка для саморазвития, новых знакомств на «студенческих» вечеринках.

Также многие европейские пенсионеры все чаще вступают в брак и признаются, что секс по-прежнему важная часть их жизни.