Страх вакцины

Сейчас на Ставрополье, как и по всей стране, идёт массовая иммунизация населения в преддверии сезона гриппа и ОРВИ. И, по традиции, снова вспыхнули жаркие дебаты между теми, кто выступает за вакцинацию и против неё. Особенно рьяные споры разгораются, когда речь заходит о детях. Тут в ход со стороны антипрививочников идут разные аргументы и доказательства, что все, кто соглашаются прививать своего ребёнка, толкают его на верную гибель.



Отрицательной информацией о том, что прививки, особенно детские, вселенское зло, направленное на уничтожение человеческой популяции, забит весь Интернет. Причём со ссылками на якобы научные работы якобы именитых медицинских деятелей и светил вирусологии (правда, при тщательном изучении биографии этих «светил», как правило, выясняется, что зачастую у них нет даже базового высшего медицинского образования, не то что научной степени). Страшными историями, рассказанными якобы родителями, чьи дети пострадали от прививок, пестрят дискуссионные площадки сети. Вот наиболее типичная из них, её я нашла на одном из форумов многодетных родителей (орфография и пунктуация сохранены авторские): «Моему второму сыну, в возрасте 1 мес, была сделана вторая прививка против гепатита В. После неё у ребёнка был отёк гортани -результат аспирация-остановка дыхания. Спас только Господь-чудом. Тогда врачи списали всё на аллергию, хотя её не было ни тогда, ни сейчас. До сих пор корю себя за то, что в последствии, не остановилась и, доверившись врачам, поставила все прививки по календарю. Все прививки переносили тяжело. Теперь мой Ванечка – самый слабенький из всех детей по-здоровью (болеет дольше и тяжелее всех),+навязчивые движения... Хотя и самый одарённый ребёнок в семье.



Информацию о прививках (правдивую) стала получать только когда ждала третьего сына. Ему проставила только БЦЖ в род.доме (о чём тоже теперь жалею, т.к. последствия существуют), от остальных прививок отказалась. Двое младших совсем без прививок – самые здоровые дети, Слава Богу, да будет так всегда. В данный момент прививки не ставим. И мы не одни такие в Омске, таких очень много, в основном, конечно, все православные и воцерковлённые. Примеров тяжёлых последствий и летального исхода после прививки среди близких и знакомых – тоже достаточно».



Естественно, прочитав такое, у любого родителя (особенного не сильно продвинутого в вопросах медицины) волосы встанут дыбом. И при одном слове «прививка» он в опасении за жизнь и здоровье своего ребёнка будет стоять насмерть, но не позволит вакцинировать малыша. Но насколько правдивы эти истории? Действительно ли вакцинация приносит больше вреда, чем пользы? Есть в этих утверждениях хоть малейшая доля правды? Об этом наш разговор с заведующей кафедрой иммунологии СтГМУ, доктором наук, профессором, врачом аллергологом-иммунологом высшей категории Людмилой БАРЫЧЕВОЙ.

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