Как остановить детскую истерику за одну минуту

Детская истерика — штука иногда непредсказуемая. Она в два счета может вывести из себя любого взрослого и сделать его абсолютно беспомощным, потому что остановить разбушевавшегося ребенка способен не каждый.

Однако есть простой способ унять маленького манипулятора. Самое главное – постараться успокоиться самому. Не перекрикивайте его. Не нервничайте. Не начинайте задабривать ребёнка – лишь бы он утих. Достаточно задать спокойным тоном «волшебный» вопрос: «Скажи, для тебя это проблема большая, средняя или маленькая?» Смотрим при этом ребёнку прямо в глаза! Вы сами удивитесь, как быстро он успокоится. Во-первых, сработает эффект неожиданности, во-вторых, вопрос заставит малыша задуматься — какие уж тут слезы и крик? Главное в этой ситуации - «поймать» самое начало истерики, когда ребенок вас еще слышит. Ну а задав вопрос и увидев готовность малыша к диалогу, наберитесь терпения: потому что поиск ответа для него будет непростым. И обозначенную ребенком проблему (большую, среднюю, маленькую — не важно) вам придется решать вместе.