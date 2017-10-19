Бессмертие хранится в Сергиевом Посаде

Идея воскрешения из мёртвых всегда была в тренде. Многие мировые религии обещают человеку «жизнь после смерти», да и каждый из нас часто задумывается о том, что его ждёт за роковой чертой.



В Сергиевом Посаде находится криохранилище компании «КриоРус». Люди этой структуры полностью погружены в тему «воскрешения из мёртвых». Данила

МЕДВЕДЕВ, заместитель генерального директора компании «КриоРус», пытается дать нам некую призрачную надежду…



– Всего у нас было 55 крионирований, – говорит Данила. – Некоторые из них – это сохранение всего тела, некоторые – сохранение только головы и мозга. Большая часть криопациентов находится в нашем хранилище в Сергиевом Посаде. Два случая было, когда хранение организовывалось отдельно, в других местах.



Когда человек умирает, нужно определённым образом подготовить его тело. Убрать кровь из кровеносной системы, которая содержит огромное количество токсичных продуктов распада. Вместо этого влить стабилизирующий физраствор с некоторыми добавками. И сделать ещё ряд вещей, о которых массовому читателю знать необязательно. Всё это может происходить в больнице, морге, в мобильной криомашине. Зависит от ситуации. После того как закончены подготовительные процедуры, тело или мозг (если решено, что сохраняется только он) охлаждается при температуре минус 80 градусов, это температура сухого льда. А потом, уже непосредственно для хранения, необходима температура минус 196 градусов, это состояние жидкого азота. При такой температуре прекращаются всякие химические процессы, следовательно, срок хранения тела не ограничен…



– Мы храним тело до момента, когда появится возможность оживить криопациента. Тут может потребоваться несколько десятков лет, а может, и сто. Но если мы пока не способны сделать это, мы обязаны какие-то части процесса предвидеть, планировать, проектировать. Мы сейчас поддерживаем тех людей и исследовательские группы, которые, скажем, готовят операции по пересадке головы, занимаются выращиванием органов. Ведь нам всё это понадобится, говорит Данила Медведев.



Около 15 тысяч долларов стоит криосохранение мозга или головы. И 36 тысяч – сохранение всего тела.



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