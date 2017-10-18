Ученые выяснили, что убивает интерес к сексу у женщин

Занятия спортом существенно снижают сексуальное желание у женщин. Такое заявление сделали американские ученые из Университета Северной Каролины после проведения ряда исследований.

Дело в том, что у любительниц фитнеса снижается работоспособность гипофиза, уровень тестостерона и эстрогена. Эти гормоны отвечают за сексуальное желание, пишет The Sun.

Ученые подчеркивают, что в занятиях спортом должна соблюдаться умеренность. Для нормального функционирования репродуктивной системы женскому организму необходимо иметь определенное количество жировой ткани.