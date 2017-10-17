Как не «сойти с ума» в декрете

«Она превратилась в наседку», - говорил мужчина о своей жене, которая находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Часто такое приходится слышать? Бывает. Вот несколько правил, как не превратится в оторванную ото всего мира сумасшедшую мамашу.

Не стремись все успеть

Существует заблуждение, что если ты в декрете, значит у тебя по умолчанию много свободного времени. На самом деле это не так. Ребенок забирает практически все свободное время. Поэтому вместо отдыха во время сна ребенка, ты хочешь все успеть: ужин, уборка, стирка и окна бы еще помыть. Но нужно уметь отпустить себя, иначе надолго тебя не хватит и совсем скоро ты начнешь срываться на маленьком человеке и муже. Так совсем недалеко и до жалости к себе. Перестань суетиться и отдохни. Видишь, мир не рухнул. А муж, оказывается, может самостоятельно разогреть свой ужин.

Находи время для себя

В первое время ребенок, особенно если это первенец, становится центром всего твоего внимания. И последнее о чем ты думаешь — о своей внешности. Но не используй ребенка как оправдание своей лени. Главное — сохранять самоуважение, которое не сочетается с неряшливым внешним видом. Делай себе маленькие подарки: ароматическая ванная с пеной и книжкой; поход к парикмахеру или мастеру маникюра; шопинг. Будь красивой мамой, балуй себя!

Выходи «в свет» без ребенка

Постоянное времяпровождение с ребенком 24/7 со временем начинает действовать весьма гнетуще. Поэтому даже прогулка вечером в магазин без ребенка поможет отдохнуть нервной системе молодой мамы, чьи будни порой напоминают «декретный день сурка». Если есть бабушки, дедушки, или тети — сходи в кафе с подругой или с мужем в кино. Если нет подходящих родственников, старайся иногда оставлять ребенка с мужем, и просто гуляй, дыши, перезагружайся. Это не означает, что ты должна убегать из дома при первой возможности, просто не замыкайся исключительно на ребенке.

Займись любимым делом

Декрет — уникальное время, чтобы понять: чего ты действительно хочешь. Может это первая возможность за долгое время постоянных дедлайнов когда ты можешь остановиться и честно себе ответить на вопросы: чего ты хочешь, чем ты мечтаешь заниматься, что тебя увлекает? Ты всегда хотела фотографировать, писать статьи, шить, выпекать торты или пойти на курсы парикмахера, но времени никогда не хватало? Это твой шанс что-то изменить в жизни или найти хобби-отдушину, которое искренне будет тебя радовать.

Развивайся интеллектуально