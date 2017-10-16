Врачи заявили о негласных запретах на выписку льготных лекарств

Треть российских врачей подтвердили случаи административного давления при выписке льготных рецептов. Опрошенные НДН.инфо новосибирские медики также рассказали о наличии проблемы — подчас нельзя купить препарат, даже если он есть в аптеке, поскольку его не выписывает врач.



Опрос докторов государственных поликлиник в 85 регионах России проводили эксперты Общероссийского народного фронта и Фонда независимого мониторинга «Здоровье». Из 4600 респондентов более трети заявили, что их ограничивают в выписке льготных рецептов, а три четверти из опрошенных врачей знают о случаях отсутствия в больницах необходимых лекарственных препаратов.



«Характер нарушений при лекарственном обеспечении льготников не меняется год от года. Пациентам не выписывают льготные рецепты из-за отсутствия лекарственного препарата в аптеках – о таких случаях сообщили почти две трети (68,8%) врачей. В некоторых медицинских организациях администрация принуждает врачей выписывать пациентам конкретные препараты или, напротив, устанавливает негласный запрет на их выписку. О такой практике сообщила треть респондентов (33,7%)», – заявил член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.



Как обстоит ситуация в Новосибирской области, корреспондент НДН.инфо поинтересовалась у членов общественного совета при региональном минздраве.



Член Правления МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Марина Лебедева рассказала, что большинство препаратов, нормализующих работу почек, она покупает за свои деньги в аптеках: «Разрешено выписывать по льготам только дешевые дженерики. А они не всем подходят. Более дорогой эффективный препарат приходится покупать самостоятельно. Я покупаю то, что мне помогает. А после выхода Приказа Минздрава РФ № 403 стало еще сложнее. Даже если я пойду в поликлинику, чтобы мне выписали подходящий мне препарат (не тот дженерик, который идет по госзакупкам), мне терапевт рецепт не выпишет — не положено. Приходится идти в частную клинику, платить деньги за прием, чтобы выписали там рецепт».



Если нет препарата в льготном аптечном пункте при поликлинике, то компьютерная программа не даст врачу его выписать, продолжила Марина Лебедева. Даже если доктор выпишет рецепт вручную и пациент этот рукописный рецепт принесет в аптечный пункт, его с трудом поставят на отложенный спрос. А если все же и поставят, то в лучшем случае в течение 10 дней позвонят и сообщат, в какой аптеке он может получить свой препарат: «А если он — инвалид, то как ему ехать на другой конец города или области за препаратом? Это лекарство должны доставить пациенту в его поликлинику».



Руководитель межрегиональной общественной организации по борьбе с сахарным диабетом «Диалайф Сибирь» Анастасия Смолина рассказала, что не всегда того количества инсулина и сахароснижающего таблетизированного препарата, рассчитанного минздравом на месяц, на такой период хватает: «Дозировка меняется ежедневно. Глюкометр каждый раз разные показатели показывает. Иногда нужно принять большую дозу, иногда меньшую. Но нам больше инсулина не выписывают. Приходится его докупать».



При этом, согласно опросу, 62% опрошенных врачей считают процедуру получения льготных рецептов в медицинских организациях неудобной. 74,5% респондентов сообщили, что знают о случаях отсутствия в государственных больницах необходимых лекарственных препаратов.



