Недостаток кальция повышает риск остановки сердца

Кардиологи из Cedars-Sinai Heart Institute в Лос-Анджелесе (США) предупреждают, что дефицит кальция в организме значительно повышает риск внезапной остановки сердца.

Кардиологи проанализировали данные более 250 пациентов, переживших остановку сердца, и наблюдали почти 450 здоровых человек из контрольной группы. Специалисты обратили внимание на содержание кальция в крови, полученные в течение 90 дней перед остановкой сердца.

Как выяснилось, у людей с самыми низкими показателями - менее 8,95 мг/дл - угроза остановки сердца более чем в 2 раза была выше, чем у тех, у кого уровень кальция в крови составляет не менее 9,55 мг/дл.

Исследователи пока не готовы объяснить, чем вызвана связь между дефицитом кальция в организме и повышенным риском остановки сердца, но отмечают, что нельзя упускать из виду такой значимый фактор, а значит надо следить за своим питанием.



Стоит отметить, что избыток кальция вредит сердечно-сосудистой системе. С возрастом у людей кальций не укрепляет скелет и не выводится полностью из организма, а оседает в мягких тканях, накапливаясь, в артериях, что увеличивает риск сердечного приступа. Помните, БАДы с кальцием могут быть опасны, а вот пищевые продукты с высоким содержанием кальция, напротив, полезны для сердечно-сосудистой системы.



