Пластиковая посуда опасна для беременных женщин и младенцев

Воздействие бисфенола A, входящего в состав пищевого пластика, в утробе матери и после рождения увеличивает риск появления проблем с желудочно-кишечным трактом у детей в будущем. По данным исследований, опасное соединение нарушает баланс "хороших" и "плохих" бактерий в ЖКТ.

Специалисты провели исследование на десяти беременных крольчихах, которых держали на стандартной диете. Каждая крольчиха жила в своей клетке. Животных разделили на две группы. Первая группа подвергалась воздействию бисфенола A, а вторая – нет. Крольчих из первой группы с середины беременности до седьмого дня после родов кормили пюре из органической моркови.

Ученые пришли к выводу, что из-за бисфенола A у детей может развиться кишечный дисбактериоз. Он связан с хроническим воспалением печени и толстой кишки. Специалисты советуют женщинам избегать воздействия бисфенола A во время беременности, а также защитить детей от этого соединения.