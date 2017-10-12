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//Здоровье 13+

Новый вид дурманящего порошка или обычная ванна?

12 октября 2017, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

Новый вид дурманящего порошка или обычная ванна?
globallookpress.com

Соли для ванной – тонизирующие, расслабляющие, успокаивающие, набирают все большую популярность. А между тем, являясь синтетическими стимуляторами, так ли они безопасны? Медики вовсе не уверены в этом. 

Специалисты утверждают, что «соли» формируют у людей привыкание и зависимость. Главная проблема состоит в том, что для производства «солей» используют мефедрон. В ряде стран это вещество уже запрещено производить, хранить или продавать, наряду с другими наркотиками, произведенными из катинона.

В ходе нового исследования американским ученым удалось выяснить, что у мефедрона есть потенциал зависимости. Мозг человека реагирует на мафедрон как на сильнодействующий наркотик, а его доза сопоставима с такой же дозой кокаина, утверждают исследователи.

 

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Над Землей утром пролетел большой астероид

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Элитный автомобиль стоимостью 11 млн руб угнан из автосалона в Москве

Элитный автомобиль стоимостью более 11 миллионов рублей угнан из автосалона в Москве. Неизвестный злоумышленник украл внедорожник Mercedes-Benz G63 Gelandewagen AMG стоимостью 11,5 миллиона рублей.

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Памятник Петру и Февронии Муромским установят в центре столицы

Памятник Петру и Февронии Муромским установят в центре столицы

Памятник святым покровителя брака и семьи Петру и Февронии Муромским появится в центре столицы.

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Умер бывший муж певицы Маши Распутиной

Умер бывший муж певицы Маши Распутиной

Умер бывший муж певицы Маши Распутиной Владимир Ермаков. Мужчина скончался на 74-м году жизни еще неделю назад. Артистка бывшего супруга, отца своей старшей дочери Лидии в последний путь не провожала.

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Маршем на Крым Ислямов подыгрывает Порошенко

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Космонавты, Герои страны потребовали прекратить удушение российской космонавтики

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Госдума отложила визит депутатов в США из-за снятия флагов

Совет Госудумы принял решение отложить поездку делегации депутатов нижней палаты парламента в США в связи с тем, что на российских диппредставительствах в Штатах были сняты российские флаги.

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CША приняли решение выйти из состава ЮНЕСКО

В четверг, 12 октября, стало известно, что Государственный департамент Соединенных Штатов Америки принял важное решение. Согласно последней информации, страна намерена выйти из состава ЮНЕСКО.

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Состоялась встреча Путина с немецкими бизнесменами

Состоялась встреча Путина с немецкими бизнесменами

Владимира Путина с немецкими бизнесменами. В президентской резиденции "Бочаров ручей", где проходила встреча, присутствовали владельцы, председатели правления и исполнительные директора крупнейших концернов ФРГ.

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ПАСЕ приняла резолюцию по украинскому закону об образовании

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Пропавшая во Владимире восьмилетняя девочка найдена

Пропавшая во Владимире восьмилетняя девочка найдена

Восьмилетняя девочка, которая накануне вечером пропала во Владимире, найдена. Согласно последней информации, школьницу обнаружили днем в четверг, 12 октября, живой в районе гаражей на улице Асаткина.

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Не права, что была без прав

Не права, что была без прав

Полиция Москвы задержала Анну Казючиц. Российская и белорусская актриса театра и кино, звезда триллера «Юленька» «попалась» на вождении автомобиля без прав. При этом Казючиц отказалась пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

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Новый вид дурманящего порошка или обычная ванна?

Новый вид дурманящего порошка или обычная ванна?

Соли для ванной – тонизирующие, расслабляющие, успокаивающие, набирают все большую популярность. А между тем, являясь синтетическими стимуляторами, так ли они безопасны? Медики вовсе не уверены в этом.

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Папа Римский убежден, что конфликтом на Украине управляет дьявол

Папа Римский Франциск высказался по поводу конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По мнению понтифика, войнами, болью и разрушениями во всем мире всегда управляет не кто иной, как дьявол.

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В Москве стартовал 4-й чемпионат МВД России по боевому самбо

В Москве стартовал 4-й чемпионат МВД России по боевому самбо

В Центре спорта и образования «Самбо - 70» начался 4-й Лично-командный чемпионат Министерства внутренних дел Российской Федерации по боевому самбо среди территориальных подразделений органов внутренних дел. В состязаниях принимают участие более 300 сотрудников полиции

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МВД опубликовало правила остановки автомобилей за пределами постов ДПС

МВД опубликовало правила остановки автомобилей за пределами постов ДПС

МВД опубликовало правила поведения сотрудников ГИБДД при остановке автомобилей вне стационарных постов ДПС. Руководители подразделений ДПС будут самостоятельно выбирать места для надзора за правилами дорожного движения.

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Врио губернатора Псковской области назначен 42-летний Михаил Ведерников

Врио губернатора Псковской области назначен 42-летний Михаил Ведерников

Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области 42-летнего Михаила Ведерникова. Ведерников был заместителем полпреда президента в СЗФО.

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Более 70 памятников советским воинам осквернили в Польше

Более 70 памятников советским воинам осквернили в Польше

В четверг посол РФ в Польше Сергей Андреев в рамках своего выступления на международной конференции в Варшаве заявил, что за последние годы в стране были осквернены более 70 памятников советским воинам.

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Одобрен проект трамвайной линии в Троицк

Одобрен проект трамвайной линии в Троицк

Градостроительно-земельная комиссия одобрила проект планировки трамвайной линии, связывающей город Троицк с проектируемой станцией "Прокшино" Сокольнической ветки метро

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В центре Москвы установят памятник драматургу Уильяму Шекспиру

В центре Москвы установят памятник драматургу Уильяму Шекспиру

В центре Москвы планируют установить памятник выдающемуся британскому драматургу Уильяму Шекспиру. Предполагается, что монумент появится у музея "Старый английский двор" к концу 2019 года.

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В Петербурге будут создавать роботов-подводников

В Петербурге будут создавать роботов-подводников

В Петербурге состоялось открытие лаборатории Фонда перспективных исследований на базе КБ «Рубин», деятельность которой будет направлена на создание технологий роботизированных необитаемых комплексов для проведения исследований в глубоководных районах мирового океана.

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