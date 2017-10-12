Новый вид дурманящего порошка или обычная ванна?

Соли для ванной – тонизирующие, расслабляющие, успокаивающие, набирают все большую популярность. А между тем, являясь синтетическими стимуляторами, так ли они безопасны? Медики вовсе не уверены в этом.

Специалисты утверждают, что «соли» формируют у людей привыкание и зависимость. Главная проблема состоит в том, что для производства «солей» используют мефедрон. В ряде стран это вещество уже запрещено производить, хранить или продавать, наряду с другими наркотиками, произведенными из катинона.



В ходе нового исследования американским ученым удалось выяснить, что у мефедрона есть потенциал зависимости. Мозг человека реагирует на мафедрон как на сильнодействующий наркотик, а его доза сопоставима с такой же дозой кокаина, утверждают исследователи.