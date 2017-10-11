Ученые выяснили, что у женщин-хирургов пациенты умирают реже

Ученые из Университета Торонто провели масштабное исследование и выяснили, как пол врача-хирурга влияет на здоровье пациентов. Оказалось, что у пациентов, прооперированных хирургом-женщиной, больше шансов выжить.

Ученые изучили личные дела свыше ста тысяч пациентов, которых оперировали более трех тысяч врачей в период с 2007-го по 2015-й годы. Как показали сухие цифры, у прооперированных мужчинами пациентов вероятность смерти в течение месяца после операции была на 12% выше по сравнению с теми, кого оперировала женщина, сообщает РИА Новости.

Как предполагают исследователи, объяснить такие результаты можно, в частности, тем, что врачи-женщины более внимательно относятся к пациенту, реже идут на риск и охотнее просят коллег о помощи, если в ней возникает необходимость.