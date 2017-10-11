Такой совет дают американские ученые. Восхищенные взгляды коллег - отличный способ с самого утра поднять настроение и… понизить производительность труда. В этом уверены специалисты из Университета Небраски. Они провели эксперимент, в ходе которого оказалось, что повышенное внимание противоположного пола негативно влияет на способность девушек концентрироваться.

Исследователи попросили 150 студентов - мужчин и женщин - решить несколько математических задачек. В комнате для проведения теста их ждали интервьюеры противоположного пола. Половину из испытуемых они откровенно оглядывали с головы до ног, всем своим видом выражая заинтересованность и желание пофлиртовать. А другую половину - просто встречали и провожали к своему месту. В результате все парни набрали примерно одинаковое количество баллов. А вот девушки, с которыми заигрывали бессовестные ученые, справились с тестом гораздо хуже обделенных вниманием.

Вывод напрашивается сам по себе: в рабочее время - никаких заигрываний, сообщает портал cosmo.