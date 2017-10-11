Какие неприятности можно нажить всего лишь следуя моде

Осторожно! Опасная одежда! Варикоз, цистит, деформация органов таза и проблемы с позвоночником – все эти неприятности можно нажить всего лишь… следуя моде! Оказывается, частое ношение некоторых предметов одежды и аксессуаров может привести к серьезным проблемам со здоровьем. От каких вещей стоит отказаться, чтобы не навредить себе?

Бижутерия и элементы одежды из никеля

Этот металл может вызвать сильнейшую аллергию, поэтому шутить с ним категорически не рекомендуем. Если вы заметили покраснение и зуд на участках кожи, которые соприкасались с украшением, пряжкой ремня или другими элементами одежды, содержащими металл, – лучше откажитесь от них вовсе. Ведь небольшая контактная аллергия может перерасти в экзему на других частях тела.

Бюстгальтер не по размеру

Грубые бюстгальтеры с жесткими косточками могут вызывать болезненные ощущения и создавать микротравмы. Частое ношение такого белья может даже закончиться деформацией груди.

Слишком узкие джинсы

Если вы часто носите джинсы и брюки «в облипку», приготовьтесь к тому, что у вас могут появиться покраснение кожи и скрытый варикоз органов малого таза! В подростковом возрасте ношение слишком обтягивающих брюк, особенно с низкой посадкой, может привести к формированию узкого таза. Если же вам приходится долго сидеть на работе, джинсы-дудочки из плотной ткани могут также нарушить кровообращение.

Огромные сумки

Казалось бы, что сумка размера ХХL, которая может вместить в себя вашу косметичку, завтрак, гору документов и прочих необходимых вещей, – невероятно удобная и практичная вещь. Но то, что в самый важный момент вы никогда не можете найти в ней необходимую вещь, еще не самый большой недостаток. Ежедневное ношение тяжелой сумки (а мы, как правило, еще и делаем это на одном плече) может привести к искривлению позвоночника, негативно отразиться на мышцах и сухожилиях плеч и даже стать причиной плечевого периартрита.

Высокие каблуки

Многие девушки чувствуют себя уверенно, только надев высоченные каблуки: походка становится модельной, ноги длинными, а любой наряд – соблазнительным. Однако, кроме неудобства, каблуки доставляют женщинам еще и ряд более опасных проблем: это натоптыши, мозоли, деформация стопы и растяжения связок. Кроме того, каблуки увеличивают прогиб в пояснице, что чревато хроническими болями и искривлением позвоночника.

Источник: goodhouse