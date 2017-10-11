Пять неожиданных признаков остеохондроза

Врачи уверяют: остеохондроз сейчас заболевание почти безвозрастное, встречается не только у пенсионеров, но и у молодежи. Если перевести с медицинского на русский, то остеохондроз означает «невоспалительное заболевание кости и хряща». А наши хрящи, особенно межпозвонковые диски, сильно зависят от мышц. Если мышцы ослаблены сидячей работой, а в спортзал ходить лень, то со временем нагрузка на диски увеличивается и истираются они быстрее. Отчего и возникает остеохондроз. И наступает боль!

Но есть проявления, которые мы никак не привыкли связываться с остеохондрозом, но это первые звоночки наступления болезни.

1. После сна затекают кисти

Один из тревожных симптомов: ощущение затекшей руки, особенно после сна. Чем больше поражение нервных окончаний в шейном отделе позвоночника, тем сильнее даже днем будут ощущения покалывания в пальцах рук, онемение, даже посинение кончиков.



2. Голова кругом

Вообще шейный остеохондроз весьма опасен: он провоцирует неконтролируемые скачки давления (а вам могут поставить диагноз «вегето-сосудистая дистония»). Вызывает приступы резкой головной боли, даже мигрени со всеми вытекающими последствиями - тошнотой, мушками перед глазами. Самый безобидный признак шейного остеохондроза - легкое головокружение, когда делаете резкое движение головой (разгибаетесь, потягиваетесь, просто неожиданно встаете).



3. Несердечная боль

Часто нас пугает колющая боль в сердце, из-за которой даже сложно вздохнуть. Будто иголку воткнули. Если через боль сделать глубокий вдох, то все проходит. Виновата в этом вовсе не сердечная мышца, а шейно-грудной отдел позвоночника. Чем сильнее остеохондроз шейного отдела, тем чаще вы чувствуете то тупую, то острую боль в области сердца, порой между лопатками. Подобные «приступы» могут продолжаться час или два. Хотя электрокардиограмма в полной норме.



4. Не то желудок, не то печень...

Изжога, отрыжка, тошнота и боль в подреберье, которую мы сваливаем на печень или желудок, - это тоже остеохондроз! Так о себе напоминают грудные позвонки. Часто боль в области желудка, причиной которой является остеохондроз, возникает ночью, когда лежите на спине, а не после еды. К утру все проходит.



5. Цыпочкам - цыц!

Если остеохондроз затрагивает поясничный, крестцовый отдел, то боль может гулять вдоль бедра и голени. Очень сложно встать на цыпочки. В некоторых случаях, когда поражены определенные позвонки, сложно стоять на пятках. И даже просто отбивать такт стопой.



«Современный образ жизни с низкой двигательной активностью действительно привел к тому, что остеохондроз часто встречается у людей молодого возраста, - профессор, д.м.н. Игорь Мутин. - Поэтому уделять внимание позвоночнику нужно еще в юности!»



Если остеохондроза пока нет или он протекает без симптомов, то достаточно просто физических нагрузок - таких как ходьба, плавание, гимнастика. При наличии же симптоматики и осложнений остеохондроза (грыжа диска, протрузия) лечение эффективно только в комплексе! Нужна физиотерапия, массаж, иглотерапия, мануальная терапия и ЛФК.