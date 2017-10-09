Ученые советуют спать на шелковой подушке

Американские косметологи нашли легкий способ бороться с появлением ранних морщин на лице.

Людям посоветовали спать на подушках с шелковыми наволочками. Группа ученых из Нью-Йорка провели исследование.

Во время сна человек, прижимаясь к подушке, травмирует кожу, особенно если наволочка еще из хлопка. Также старение кожи возникает из-за потери коллагена, который впитывается во время сна в наволочку, сообщает VistaNews.

Натуральная шелковая ткань почти не впитывает выделения кожи, и коллаген остается на коже. Это позволяет ей дольше сохранять упругость и видимую молодость.