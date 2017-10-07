Составлен список самых бесполезных медицинских процедур
7 октября 2017, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые составили перечень самых бесполезных, по их мнению, медицинских процедур. Комплексный анализ, проведенный в ряде стран, выявил определённое количество не нужных «способов борьбы» с заболеваниями и методов диагностики.
Наиболее спорным методом для диагностики, в частности, как заявили учёные, можно считать трансэзофагеальную эхокардию – это когда сердце исследуется посредством датчиков, отправленных в пищевод. Такой способ более чувствительный, однако и весьма рискованный, поскольку являет собой инъекцию.
Нецелесообразной признана также компьютерная антиография лёгких и стентирование, позволяющее искусственно бороться с непроходимостью сосудов при помощи установки расширяющего каркаса, сообщает Life.ru.
Неожиданно в уникальном перечне оказалась процедура приема антибиотиков. Согласно заявлениям специалистов, лекарственные препараты оказывают благоприятное влияние на организм лишь в 30% случаев их приема.