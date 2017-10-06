Усольскую горбольницу обязали заплатить за инвалидность новорождённого

Усольский городской суд обязал местный роддом выплатить 400 тысяч рублей семье, в которой родился ребёнок, получивший инвалидность. По мнению родителей малыша, это произошло по вине медперсонала роддома, сообщает пресс-служба суда.



В конце февраля 2016 года в Усольский роддом, который входит в структуру горбольницы, поступила женщина, находившаяся на 41 неделе беременности. Через два дня она родила мальчика. При рождении малыша детский врач зафиксировал, что состояние ребёнка тяжёлое. По словам специалиста, оно было обусловлено острой асфиксией в родах. У ребёнка наблюдался судорожный синдром, родовая травма, кефалогематома затылочной части. По мнению родителей, у их сына возникли такие последствия потому, что врачи не предложили провести кесарево сечение, хотя к этому были явные предпосылки: плод был крупный, расположен лицом вверх, шея ребёнка была обвита пуповиной.



– Медицинский персонал не учёл все показания и роды прошли естественным путём, что и повлекло тяжёлые последствия. В связи с полученными родовыми травмами ребенок получил инвалидность и регулярно с периодичностью находится на лечении в областной клинической детской больнице, – отмечается в сообщении суда.



Семья просила взыскать с горбольницы 10 миллионов рублей. Суд определил сумму компенсации морального вреда в размере 400 тысяч рублей.

по сообщению портала "Телеинформ"