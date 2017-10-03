Разработка ученых ускорит выздоровление больных после операции на глазах

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва совместно со специалистами НИИ глазных болезней Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского (СОКОБ) разработали фармацевтическую композицию для профилактики пролиферативной клеточной реакции. Эта разработка позволит уменьшить количество послеоперационных осложнений и ускорит выздоровление больных после операции на глазах.



Оперативное вмешательство сегодня является одним из самых распространенных методов восстановления зрения. При этом послеоперационный период включает в себя обработку прооперированного глаза определенными препаратами. Ежегодно в мире производится около 650 тыс. таких операций на глазах. Из них в России – более 30 тыс. Проблема в том, что существующие сегодня технологии не позволяют абсолютно точно рассчитать индивидуальную дозу лекарственного раствора, и нанести ее на послеоперационный глаз в строго локальном месте, не затрагивая окружающие ткани. Поэтому сейчас послеоперационная обработка зачастую производится «с запасом», что может привести к передозировке препарата, возникновению послеоперационных осложнений и увеличению реабилитационного периода.



Ученые Самарского университета и специалисты СОКОБ разработали новую лекарственную композицию и новый метод нанесения этого противовоспалительного препарата на прооперированный глаз. В ее основе – использование в качестве носителя лекарства микрокристаллической целлюлозы.

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