Пять продуктов, которые не рекомендуется есть на завтрак
2 октября 2017, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]
Учёные составили перечень самых вредных для завтрака продуктов. Как оказалось, некоторая пища способна вызывать вялость и слабость в течение всего дня. Противопоказана для завтрака сладкая выпечка.
Не рекомендуются рогалики из белой муки, богатые сахаром пончики и круассаны. Их можно заменить сдобой из цельного зерна, сочетая их с сыром, яйцами или рыбой.
Также специалисты посоветовали не употреблять на завтрак готовые магазинные йогурты, особенно обезжиренные и дополненные всякими начинами для вкуса. По их мнению, белка в таких йогуртах мало, но зато в большом количестве присутствуют искусственные ингредиенты, сообщает Актуальные Новости.
Мюсли также не подойдут для качественного завтрака, ведь содержат много углеводов, а не белка.
Также в списке оказались фастфуды, вредные для здоровья из-за жира и способа готовки.
Быстро вернут человеку ощущение голода блины, особенно в сочетании с джемом или сгущённым молоком.
Не советуют специалисты также питаться по утрам крупами с высоким содержанием углеводов.