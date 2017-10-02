Пять продуктов, которые не рекомендуется есть на завтрак

Учёные составили перечень самых вредных для завтрака продуктов. Как оказалось, некоторая пища способна вызывать вялость и слабость в течение всего дня. Противопоказана для завтрака сладкая выпечка.

Не рекомендуются рогалики из белой муки, богатые сахаром пончики и круассаны. Их можно заменить сдобой из цельного зерна, сочетая их с сыром, яйцами или рыбой.

Также специалисты посоветовали не употреблять на завтрак готовые магазинные йогурты, особенно обезжиренные и дополненные всякими начинами для вкуса. По их мнению, белка в таких йогуртах мало, но зато в большом количестве присутствуют искусственные ингредиенты, сообщает Актуальные Новости.

Мюсли также не подойдут для качественного завтрака, ведь содержат много углеводов, а не белка.

Также в списке оказались фастфуды, вредные для здоровья из-за жира и способа готовки.

Быстро вернут человеку ощущение голода блины, особенно в сочетании с джемом или сгущённым молоком.

Не советуют специалисты также питаться по утрам крупами с высоким содержанием углеводов.