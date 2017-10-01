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Кофе с маслом поможет похудеть - ученые

1 октября 2017, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]

Кофе с маслом поможет похудеть - ученые
pixabay.com

По словам специалистов из Университета биологических исследований в Аризоне, кофе по утрам вместе с добавленным в него растительным или животным жиром ускоряет обмен веществ, что приводит к постепенному похудению.

При этом нужно строго соблюдать пропорции: на кружку кофе добавлять около 10 граммов масла, при этом отказавшись от сахара.

Также масло может спасти от набора лишнего веса при употреблении алкогольных напитков, сообщают "Актуальные Новости". Жир покроет стенки кишечника и не даст алкоголю усваиваться.

Напомним, диетологи не советуют сбрасывать лишний вес с помощью диет, лучше просто уменьшить порции, а еще полезнее включить в рацион доступные продукты, способствующие эффективному сжиганию жира без вреда для здоровья.

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