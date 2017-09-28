Куда и зачем вывозят использованные батарейки

2017 год в России объяв лен Годом экологии. Одним из ключевых моментов в поддержании благоприятной и безопасной для жизни окружающей среды до сих пор остаётся идея раздельного сбора мусора для последующей его переработки. И батарейки здесь не исключение. В Москве и области есть сотни контейнеров и точек их сбора, но, похоже, далеко не все из них действительно отправляют отработанные батарейки на переработку.



Входящие в состав элементов питания кадмий и ртуть уходят в почву вместе с грунтовыми водами или вместе с дымом в атмосферу. В итоге накачка ядовитыми веществами грозит, как минимум, ослаблением иммунитета, а как максимум – повышенным шансом заработать рак.



Утилизированные батарейки и аккумуляторы вывозятся на пока единственный в России завод по переработке батареек, который находится в Челябинске. Правительство Московской области ещё в 2014 г. хотело найти инвесторов, которые бы возвели такой завод. Однако уже в 2015-м поняли, что вывозить в Челябинск дешевле, чем строить новое предприятие.



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